Manchester City répond cash sur le dossier Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma va animer la fin de ce mercato. La journée d’hier a été particulièrement agitée. Il y a eu pêle-mêle Luis Enrique qui a confirmé sa volonté de changer de gardien de but et de prendre Lucas Chevalier pour succéder à l’Italien. Le Français devrait connaître sa grande première avec le PSG ce soir (21h) à l’occasion de la Supercoupe d’Europe. En voyant le nouveau gardien de but du club, les supporters auront forcément une pensée particulière pour Donnarumma, l’homme qui a grandement contribué à remporter la Ligue des Champions au printemps.

La suite après cette publicité

Ce dernier a par ailleurs confirmé être sur le départ, peu après les déclarations de Luis Enrique en conférence de presse. «Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé. (…) J’espère avoir l’occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit», écrivait-il hier soir sur les réseaux sociaux en s’adressant directement aux supporters du PSG. Quelques minutes, son agent, Enzo Raiola, se lâchait sur Sky Sport Italia et s’en prenait directement à la direction parisienne.

La suite après cette publicité

City ne dément pas l’intérêt pour Donnarumma mais…

Il évoquait tour à tour une trahison, un manque de respect et se réservait même le droit de porter plainte. Le fils de Mino a parlé de la suite aussi pour Donnarumma et des différentes pistes étudiées, alors que L’Equipe affirmait qu’un accord a déjà été trouvé entre le gardien champion d’Europe et Manchester City. C’est allé un peu vite en besogne à en croire l’homme d’affaires. «Peut-être que seule la Premier League peut satisfaire les exigences financières exagérées du club (du PSG).» Le club de la capitale demanderait entre 20 et 30 M€, là où d’autres sources en Italie annonce un montant bien supérieur fixé à 50 M€.

La vérité se situe probablement entre les deux pour un gardien encore sous contrat jusqu’en 2026 : le point de départ du problème. Plus curieusement, Manchester City foncerait sur un gardien dont la réputation au jeu au pied n’est pas le point fort, loin de là même. Un vrai handicap pour une équipe dirigée par Pep Guardiola, qui a à sa disposition Ederson, James Trafford recruté 31 M€ il y a deux semaines, Stefan Ortega et même Marcus Bettinelli pour faire le nombre. Un départ du Brésilien vers Galatasaray est encore au cœur de rumeurs mais c’est plutôt Diogo Costa (FC Porto) qui tiendrait la corde selon la presse turque.

La suite après cette publicité

… préfère garder Ederson

Depuis le début de l’été, l’avenir d’Ederson est remis en question, lui qui sort d’une saison compliquée. Ces derniers jours, il était moins question d’un départ mais plus d’une cohabitation avec Traffort. Avec un Donnarumma comme achat d’opportunité, les cartes sont rebattues. Les Sky Blues entretiennent le flou d’ailleurs, révèle le Manchester Evening News. Sans démentir l’intérêt pour l’Italien, la priorité des Mancuniens serait toujours de conserver Ederson une 9e saison. City le laissera partir à contrecœur seulement en cas d’offre intéressante pour les deux parties et bougera à ce moment-là sur Donnarumma. Ça n’est actuellement pas le cas et cela convient à tout le monde, sauf à l’Italien…