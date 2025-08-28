Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Afrique

Sénégal : la liste de Pape Thiaw avec un nouveau visage !

Par El-Hadji Loum
29/08 Soudan Sénégal
09/09 COD Sénégal

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a fait appel à ses cadres habituels : Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye. Petite nouveauté tout de même avec la convocation de Moustapha Mbow (Paris FC). Les Lions joueront deux matchs décisifs dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde : le 5 septembre contre le Soudan à domicile, puis le 9 septembre face à la RDC à Kinshasa, qui fera office de vrai test.

🚨 OFFICIEL : Pape Thiaw dévoile sa liste pour le rassemblement de septembre ! 🇸🇳🔥

Première pour Moustapha Mbow ✅
Le Sénégal, actuellement 2e de son groupe derrière le Congo, jouera gros dans la course au Mondial 2026. La rencontre face aux Léopards s’annonce déjà comme un tournant : une victoire permettrait aux Lions de prendre une option sérieuse sur la qualification, tandis qu’un revers compliquerait considérablement leur mission.

Eliminatoires CM - Afrique
Sénégal

