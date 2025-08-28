Un ancien entraîneur de l’AS Monaco transporté à l’hôpital en Russie

L’entraîneur espagnol Robert Moreno a dû être transporté d’urgence à l’hôpital ce mercredi lors du match de Coupe de Russie entre son équipe, le PFC Sochi, et Krasnodar. Âgé de 47 ans, Moreno a souffert d’une crise d’hypertension, survenue à 15 minutes de la fin de la rencontre, alors que son équipe venait de marquer son premier but et était menée 3-1. Escorté par l’un de ses assistants vers le tunnel, il a été pris en charge par les services médicaux et transféré à l’hôpital selon Estadio Deportivo. Selon le directeur sportif du club, Igor Kudryashov, sa vie n’est pas en danger. Après un examen approfondi, Moreno a pu quitter l’établissement de ses propres moyens, les médecins estimant qu’aucune hospitalisation n’était nécessaire.

La suite après cette publicité

Cette situation intervient dans un contexte particulièrement difficile pour l’ancien sélectionneur espagnol. Depuis sa prise de fonction à Sochi en décembre 2023, l’ancien coach de l’AS Monaco a contribué à la montée du club en première division russe, mais la saison a très mal commencé : un nul et cinq défaites en six matchs placent l’équipe en bas du classement. Moreno, visiblement affecté par ces résultats, avait déjà exprimé sa frustration après une lourde défaite 4-0 à domicile, annonçant qu’il assumerait la responsabilité financière de ses erreurs en donnant une partie de son salaire au club ou à une œuvre caritative. Cette période tendue sur le plan sportif semble donc avoir également pesé sur sa santé.