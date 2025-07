L’ancien coach de Monaco, Robert Moreno pète les plombs en Russie

Coach de Sochi depuis 2023, Robert Moreno a été promu cette saison en D1 Russe. Le technicien espagnol de 47 ans qui avait dirigé l’AS Monaco entre décembre 2019 et juillet 2020 a mal débuté la saison puisque son club a enregistré une lourde défaite 4-0 contre le FK Akron Togliatti. Une rencontre après laquelle l’ancien adjoint de Luis Enrique au FC Barcelone et en sélection espagnole a dégoupillé : «c’est une honte. C’est le jour où j’ai honte, une honte que je n’ai jamais ressentie de toute ma carrière d’entraîneur. Je tiens simplement à présenter mes excuses au club, au staff, au président, au conseil d’administration et surtout à nos supporters.»

La suite après cette publicité

Il a d’ailleurs dit qu’il ne méritait pas son salaire tout comme ses joueurs : «comme je l’ai dit à mes joueurs, dix minutes à la fin du dernier match, dix minutes au début de celui-ci, c’était une honte. Nous ne méritons pas d’être payés. J’ai déjà dit aux joueurs qu’ils devraient donner la moitié de leur salaire mensuel au club. C’est aussi ma faute. J’en assume la responsabilité, mais chacun de nous doit partager cette responsabilité, assumer la responsabilité de ce match désastreux. On ne sait pas si les joueurs le feront, mais je donnerai certainement la moitié de mon salaire mensuel. Si le contrat ne le permet pas, je le donnerai simplement à une œuvre caritative, car nous ne méritons pas cet argent.»