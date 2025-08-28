L’AS Monaco en passe de boucler la vente d’Eliesse Ben Seghir !

À Monaco, le départ annoncé de Denis Zakaria en Arabie saoudite a provoqué une levée de boucliers. Face à la gronde, la direction asémiste a fait marche arrière. En revanche, elle est en train de se frotter les mains, car elle est bien partie pour encaisser plus de 80 M€. Après avoir empoché près de 23 M€ grâce aux ventes de Saïmon Bouabré (NEOM), Ismaïl Jakobs (Galatasaray) et Chrislain Matsima (Augsbourg), l’ASM s’apprête à encaisser plus de 50 M€ avec les départs de Soungoutou Magassa et Wilfried Singo.

Le transfert en Angleterre du premier cité rapporterait environ 20 M€, tandis que la vente du second à Galatasaray est en train de se boucler contre 30 M€. Et ce n’est pas tout ! Courtisan déclaré d’Eliesse Ben Seghir, le Bayer Leverkusen est en passe de convaincre Monaco de lâcher sa pépite. Selon le journal allemand Kicker, l’AS Monaco est sur le point de vendre Eliesse Ben Seghir (20 ans) au club allemand. Une opération qui devrait rapporter au club princier plus de 30 M€.

Encore une belle vente à venir pour l’ASM

Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Il resterait encore à s’entendre sur le montant des bonus et d’un pourcentage à la revente, mais tout le monde s’accorde à dire que le jeune international marocain (11 sélections, 3 buts) va quitter le nid monégasque pour découvrir la Bundesliga. Un temps annoncé dans le viseur de la Juventus ou du FC Barcelone, Ben Seghir s’apprête à laisser un club pour lequel il a joué 85 matches (15 buts, 8 passes décisives).

Avec la vente de Ben Seghir, Monaco se déleste de l’un de ses deux talents (avec Maghnes Akliouche) dont le contrat se terminait en 2027. Cependant, nous avions révélé que l’ASM avait anticipé le départ de son joueur puisqu’elle s’est déjà activée pour lui trouver un remplaçant. Pour le moment, aucun nom n’a filtré, mais la fin du mercato monégasque s’annonce animée !