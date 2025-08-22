Le Bayer Leverkusen en passe de s’offrir Eliesse Ben Seghir

Le mercato commence à s’accélérer en cette fin de mois d’août. Avec la reprise des championnats, les clubs n’hésitent pas à effectuer quelques ajustements dans leurs effectifs. Et, forcément, cela passe parfois par des ventes avant d’acheter. Du côté de l’AS Monaco, les prochains jours risquent d’être assez animés. En conférence de presse, le directeur sportif Thiago Scuro avait notamment expliqué que Monaco ne passerait à l’action sur ce mercato qu’en cas de départ. « Nous recruterons un joueur seulement si l’on a besoin de remplacer quelqu’un. Quand vous regardez notre effectif, nous sommes assez forts dans toutes les positions. Nous avons des options, un bon équilibre entre les joueurs jeunes et talentueux et les profils plus expérimentés », expliquait-il.

Maghnès Akliouche a longtemps été convoité, mais il devrait rester du côté du Rocher cette saison, pour le plus grand bonheur de son coach Adi Hütter. En revanche, l’international marocain Eliesse Ben Seghir était plus que jamais sur le départ. Comme nous vous le révélions, il avait des envies d’ailleurs et les discussions pour une prolongation n’avançaient pas. Le dossier s’est emballé ces derniers jours avec le Bayer Leverkusen. Le club allemand, qui s’est séparé de Wirtz et d’Amine Adli, avait ciblé Ben Seghir pour renforcer son secteur offensif.

Monaco pense à la suite

Désormais, la formation d’Erik ten Hag touche au but. Selon les informations de Sky Germany, un accord a été trouvé entre le club allemand et l’international marocain. Ce dernier, déjà très emballé à l’idée de rejoindre la Bundesliga, a rapidement donné son feu vert pour rallier l’équipe entraînée par Ten Hag. Mieux encore, le média allemand précise que les négociations entre Monaco et le Bayer Leverkusen sont également à un stade avancé.

Dans ce dossier, le dénouement semble désormais imminent. L’ailier de 20 ans, qui a connu un petit coup d’arrêt dans son impressionnante progression à l’ASM, espère bien se relancer en Allemagne. Le montant de l’opération devrait dépasser les 30 millions d’euros. Dans le même temps, selon nos indiscrétions, Monaco a déjà commencé à placer ses pions pour trouver son remplaçant, preuve qu’un accord avec le Bayer est proche d’être trouvé.