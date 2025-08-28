Monaco : Magassa va bien signer à West Ham

Ces derniers jours, nous vous révélions que Soungoutou Magassa était tout proche de rejoindre pour West Ham. L’international espoir français avait déjà donné son feu vert au club anglais, alors que Nottingham Forest et l’AS Roma avaient également tenté de l’attirer. Mais après la visite médicale du joueur, Francfort était venu pour tenter de faire capoter le deal. En vain.

Selon nos informations, malgré une tentative de dernière minute du club allemand, Magassa va bien signer du côté des Hammers. Un transfert qui va rapporter 17 millions d’euros plus 3 millions de bonus à l’ASM.