Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Lille - Monaco en direct commenté
2e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 24 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lille et Monaco. Ce match aura lieu le dimanche 24 août 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Monaco.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Monaco en France ?
Le match est à suivre en direct le 24 août 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Lille Monaco en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Monaco ?
LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-3-3 : B. Özer, R. Perraud, Alexsandro Ribeiro, N. Ngoy, T. Meunier, A. Bouaddi, B. André, N. Mukau, H. Haraldsson, O. Giroud, Félix Correia.
AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par A. Hütter évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : L. Hrádecký, Caio Henrique, C. Mawissa, E. Dier, J. Teze, A. Golovin, D. Zakaria, L. Camara, M. Akliouche, F. Balogun, T. Minamino.
- Qui arbitre le match Lille Monaco ?
Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lille Monaco ?
Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Quelle est la date et l'heure du match Lille Monaco ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 août 2025, coup d'envoi 20:45.