57'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 2e journée
Lille
0 - 0
MT : 0-0
57'
Monaco
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Classement live 5 Monaco 4 13 Lille 2
Possession 56% Lille Monaco
Tirs 6 6 2 0 1 3
Grosses occasions créées 50% Lille 1 Monaco 1
Compositions Lille 4-3-3 Monaco 4-4-2
Qui va gagner ?
1 LOSC N NUL 2 ASM
405 participants Terminé
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Monaco Maghnes Akliouche 1 #2 Logo Lille Nathan Ngoy 1
Tirs (%)
#1 Logo Monaco Maghnes Akliouche 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 3 #2 Logo Monaco Aleksandr Golovin 2
Fautes subies
#1 Logo Lille Olivier Giroud 3 #2 Logo Lille Hákon Haraldsson 2 #3 Logo Monaco Aleksandr Golovin 2
Tirs (%)
#1 Logo Lille Thomas Meunier 0/2 0% #2 Logo Lille Hákon Haraldsson 0/2 0% #3 Logo Lille Nathan Ngoy 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Alexsandro Ribeiro 4/4 100% #2 Logo Lille Olivier Giroud 7/9 78% #3 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Monaco Denis Zakaria 3 #2 Logo Lille Nathan Ngoy 3 #3 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Benjamin André 5/5 100% #2 Logo Lille Olivier Giroud 3/4 75% #3 Logo Monaco Jordan Teze 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Takumi Minamino 0/5 0% #2 Logo Monaco Jordan Teze 0/4 0% #3 Logo Lille Romain Perraud 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Romain Perraud 0/3 0% #2 Logo Monaco Eric Dier 0/3 0% #3 Logo Monaco Takumi Minamino 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lille Hákon Haraldsson 27/30 90% #2 Logo Lille Nathan Ngoy 33/37 89%
Corners et centres réussis
#1 Logo Lille Romain Perraud 3

Série en cours
N
D
V
D
D
V
D
N
V
V
Rencontres précédentes
32% 15 Victoires 34% 16 Nuls 34% 16 Victoires

Ethan Mbappé Ethan Mbappé Blessure à la cuisse André Gomes André Gomes Blessure au mollet André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure au dos Ousmane Touré Ousmane Touré Blessure au genou Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure au pied
Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville George Ilenikhena George Ilenikhena Blessure au genou Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine

fanlosc59losc💖🤍💖🤍 21:35 les tix sont de sortie ce soir 1 Répondre
Match Lille - Monaco en direct commenté

2e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 24 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lille et Monaco. Ce match aura lieu le dimanche 24 août 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Monaco.

Arbitres

Willy Delajod arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Valentin Evrard arbitre assistant
Erwan Finjean arbitre assistant
Thomas Léonard quatrième arbitre
Abdelali Chaoui arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Villeneuve d'Ascq
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50083
  • Affluence moyenne : 33595
  • Affluence maximum : 49712
  • % de remplissage : 68

Date 24 août 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 2
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code LOSC-ASM
Zone France
Équipe à domicile LOSC Lille
Équipe à l'extérieur AS Monaco
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Monaco en France ?

Le match est à suivre en direct le 24 août 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Lille Monaco en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Monaco ?

LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-3-3 : B. Özer, R. Perraud, Alexsandro Ribeiro, N. Ngoy, T. Meunier, A. Bouaddi, B. André, N. Mukau, H. Haraldsson, O. Giroud, Félix Correia.

AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par A. Hütter évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : L. Hrádecký, Caio Henrique, C. Mawissa, E. Dier, J. Teze, A. Golovin, D. Zakaria, L. Camara, M. Akliouche, F. Balogun, T. Minamino.

Qui arbitre le match Lille Monaco ?

Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lille Monaco ?

Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.

Quelle est la date et l'heure du match Lille Monaco ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 août 2025, coup d'envoi 20:45.

