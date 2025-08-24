Lille OSC - AS Monaco : les compositions officielles

Ce dimanche, la deuxième journée de Ligue 1 offre un joli choc entre le Lille OSC et l’AS Monaco. A domicile, les Dogues misent sur un 4-3-3 avec Berke Özer dans les buts derrière Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro et Romain Perraud en défense. Benjamin André évolue en sentinelle avec Ngal’ayel Mukau et Ayyoub Bouaddi à ses côtés tandis qu’Hakon Haraldsson et Félix Correia prennent les couloirs. Devant, Olivier Giroud est seul en pointe.

De leur côté, les Asémistes s’organisent dans un 4-4-2 avec Lukas Hradecky qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jordan Teze, Eric Dier, Christian Mawissa et Caio Henrique. Lamine Camara et Denis Zakaria sont associés dans l’entrejeu avec Maghnés Akliouche et Aleksandr Golovin dans les couloirs. En pointe, Folarin Balogun est préféré à Mika Biereth et se voit soutenu par Takumi Minamino.

Les compositions

Lille OSC : Özer - Meunier, Ngoy, Alexsandro, Perraud - Bouaddi, André, Mukau - Haraldsson, Giroud, Correia

AS Monaco : Hradecky - Teze, Dier, Mawissa, C. Henrique - Akliouche, Camara, Zakaria, Golovin - Minamino, Balogun

