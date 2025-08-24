Menu Rechercher
LOSC : Benjamin André savoure la victoire face à l’AS Monaco

Par Raphaël Raffray
Benjamin André @Maxppp

Un but d’Olivier Giroud dans le temps additionnel a offert à Lille une victoire précieuse face à l’AS Monaco (1-0) ce dimanche, clôturant la 2e journée de Ligue 1. Le capitaine Benjamin André a savouré ce succès inaugural à domicile. « Ça a dû être un match agréable à regarder au stade et à la télé. Un match très ouvert », a réagi le joueur au micro de Ligue 1+

Avant d’ajouter : « On a eu petit peu de mal au début sur la ressortie de balle, mais on a vite réglé ça. Puis, on a petit à petit pris le dessus. On a eu pas mal d’occasions. On a mis de l’envie et c’était important de bien commencer à domicile. Monaco, c’est une très bonne équipe, une équipe de Ligue des Champions, et on aime ces matchs ».

