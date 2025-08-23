Menu Rechercher
Commenter 95

OM (F) : une recrue quitte le club après la bagarre

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
L'OM féminines @Maxppp

Du côté de l’OM, c’est agité à tous les niveaux. Alors que l’équipe masculine est en pleine crise avec notamment l’affaire Rabiot-Rowe, du côté de l’équipe féminine, c’est aussi le cas. Mercredi, les Phocéennes recevaient la formation espagnole du Club Esportiu Europa dans le cadre d’un amical. Un match qui a été définitivement arrêté à quelques minutes de son terme après une violente bagarre entre les deux équipes.

La suite après cette publicité

Une scène inédite qui a visiblement choqué. Selon les informations de La Provence, la dernière recrue marseillaise Maria Thorisdottir, dont l’arrivée a été officialisée lundi, a été choquée par les évènements survenus lors de ce match. Elle a décidé de quitter le stage jeudi après avoir échangé avec le staff. La joueuse, qui a évolué à Chelsea et Manchester United, est rentrée en Norvège pour faire le point sur son avenir mais elle pourrait bien déjà quitter le club, marquée par cet évènement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (95)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Marseille

En savoir plus sur

Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier