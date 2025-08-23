OM (F) : une recrue quitte le club après la bagarre

Du côté de l’OM, c’est agité à tous les niveaux. Alors que l’équipe masculine est en pleine crise avec notamment l’affaire Rabiot-Rowe, du côté de l’équipe féminine, c’est aussi le cas. Mercredi, les Phocéennes recevaient la formation espagnole du Club Esportiu Europa dans le cadre d’un amical. Un match qui a été définitivement arrêté à quelques minutes de son terme après une violente bagarre entre les deux équipes.

Une scène inédite qui a visiblement choqué. Selon les informations de La Provence, la dernière recrue marseillaise Maria Thorisdottir, dont l’arrivée a été officialisée lundi, a été choquée par les évènements survenus lors de ce match. Elle a décidé de quitter le stage jeudi après avoir échangé avec le staff. La joueuse, qui a évolué à Chelsea et Manchester United, est rentrée en Norvège pour faire le point sur son avenir mais elle pourrait bien déjà quitter le club, marquée par cet évènement.