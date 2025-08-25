Menu Rechercher
Commenter
Officiel Ligue 1

Le RC Lens prête Rémy Labeau-Lascary à Angers

Par André Martins
1 min.
Rémy Labeau-Lascary @Maxppp

Angers a annoncé ce lundi l’arrivée en prêt de Rémy Labeau Lascary, attaquant de 22 ans formé à Lens. Originaire de Guadeloupe, il avait été prêté à Laval lors de l’exercice 2023-2024 (39 matchs, 4 buts), avant de revenir à Lens la saison dernière et de voir sa progression freinée en décembre 2024 par une rupture des ligaments croisés. Au total, il compte 24 apparitions en Ligue 1 pour deux buts et une passe décisive.

La suite après cette publicité
Angers SCO
Angers SCO est heureux d'annoncer la signature de Rémy Labeau Lascary ✍️

L'attaquant de 22 ans est prêté pour cette saison par le RC Lens.

Bienvenue Rémy 🖤🤍
Voir sur X

«Angers SCO est heureux d’annoncer la signature de l’attaquant Rémy Labeau Lascary, prêté par le RC Lens. Au cours de la saison 2022-2023, Rémy participe à dix matchs de Ligue 1 ainsi qu’à deux de Coupe de France. L’année suivante, il est prêté en Ligue 2, au Stade Lavallois, pour acquérir du temps de jeu. En Mayenne, il réalise sa première saison complète en professionnel. En 35 matchs de championnat, il inscrit quatre buts et délivre quatre passes décisives. À ce total s’ajoute une passe décisive en quatre rencontres de Coupe de France. (…) En Anjou, Rémy apportera toutes ses qualités devant le but pour aider nos Noir&Blanc à atteindre leurs objectifs cette saison !»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Angers
Rémy Labeau-Lascary

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Angers Logo Angers
Rémy Labeau-Lascary Rémy Labeau-Lascary
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier