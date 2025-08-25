Le RC Lens prête Rémy Labeau-Lascary à Angers

Angers a annoncé ce lundi l’arrivée en prêt de Rémy Labeau Lascary, attaquant de 22 ans formé à Lens. Originaire de Guadeloupe, il avait été prêté à Laval lors de l’exercice 2023-2024 (39 matchs, 4 buts), avant de revenir à Lens la saison dernière et de voir sa progression freinée en décembre 2024 par une rupture des ligaments croisés. Au total, il compte 24 apparitions en Ligue 1 pour deux buts et une passe décisive.

«Angers SCO est heureux d’annoncer la signature de l’attaquant Rémy Labeau Lascary, prêté par le RC Lens. Au cours de la saison 2022-2023, Rémy participe à dix matchs de Ligue 1 ainsi qu’à deux de Coupe de France. L’année suivante, il est prêté en Ligue 2, au Stade Lavallois, pour acquérir du temps de jeu. En Mayenne, il réalise sa première saison complète en professionnel. En 35 matchs de championnat, il inscrit quatre buts et délivre quatre passes décisives. À ce total s’ajoute une passe décisive en quatre rencontres de Coupe de France. (…) En Anjou, Rémy apportera toutes ses qualités devant le but pour aider nos Noir&Blanc à atteindre leurs objectifs cette saison !»