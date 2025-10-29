Nantes : la réponse amusante de Luis Castro sur Vinicius Jr

Depuis le Clasico et son échange virulent avec Xabi Alonso, Vinicius Junior fait les gros titres en Espagne. Certains médias assurent même que la Casa Blanca ferait mieux de vendre le Brésilien qui semble avoir du mal à accepter son changement de statut. Et hier, à la veille du match de la 10e journée contre Monaco, l’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, a été interrogé sur le cas du Brésilien du Real Madrid. L’occasion pour lui de répondre avec un peu de légèreté.

La suite après cette publicité

«Je vais parler avec le président pour voir s’il a l’argent. S’il peut venir, il peut être intéressant pour le club. Est-ce qu’il sera titulaire ou non, je ne sais pas (rire). (…) Tous les joueurs sont différents, on a besoin de les comprendre, a ensuite philosophé l’entraîneur du FC Nantes. C’est très important dans le football actuel. Il faut accepter les limites ou les difficultés de chacun. Après, si tu en as un qui est complètement con, c’est à nous de faire le travail (rire)», a-t-il confié en conférence de presse, dans des propos rapportés par Ouest France.