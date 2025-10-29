Barça : Deco s’est entretenu avec l’agent de Dani Olmo

Andy Bara, l’agent de Dani Olmo, s’est entretenu avec Deco, directeur sportif du Barça, pour faire le point sur l’avenir du joueur, actuellement freiné par des blessures récurrentes. L’objectif : identifier précisément l’origine des gênes et déterminer si de nouveaux examens sont nécessaires pour prévenir toute rechute. Le retour du joueur est espéré dans environ 2 semaines si sa récupération se poursuit normalement selon Sport.

La suite après cette publicité

Le Barça compte sur Dani Olmo pour retrouver sa meilleure version, celle qui avait marqué la saison passée, avec 12 buts et 6 passes décisives. L’ancien joueur de Leipzig avait grandement contribué aux succès en Liga. Avec un contrat qui court jusqu’en 2030, le club et l’entourage du joueur restent confiants : une coordination stricte entre le staff médical et technique devrait lui permettre de redevenir un élément clé de l’équipe.