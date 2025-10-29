Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Barça : Deco s’est entretenu avec l’agent de Dani Olmo

Par Allan Brevi
1 min.
Dani Olmo @Maxppp

Andy Bara, l’agent de Dani Olmo, s’est entretenu avec Deco, directeur sportif du Barça, pour faire le point sur l’avenir du joueur, actuellement freiné par des blessures récurrentes. L’objectif : identifier précisément l’origine des gênes et déterminer si de nouveaux examens sont nécessaires pour prévenir toute rechute. Le retour du joueur est espéré dans environ 2 semaines si sa récupération se poursuit normalement selon Sport.

La suite après cette publicité

Le Barça compte sur Dani Olmo pour retrouver sa meilleure version, celle qui avait marqué la saison passée, avec 12 buts et 6 passes décisives. L’ancien joueur de Leipzig avait grandement contribué aux succès en Liga. Avec un contrat qui court jusqu’en 2030, le club et l’entourage du joueur restent confiants : une coordination stricte entre le staff médical et technique devrait lui permettre de redevenir un élément clé de l’équipe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Anderson Luís de Souza
Dani Olmo

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Anderson Luís de Souza Anderson Luís de Souza
Dani Olmo Dani Olmo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier