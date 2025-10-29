Menu Rechercher
Angers : le numéro de Chérif Sidiki qui profite de l’erreur d’Aguerd et climatise l’OM

Par Maxime Barbaud
Sidiki Chérif @Maxppp
Marseille 2-1 Angers

L’OM peut reprendre la place de leader de la Ligue 1 en cas de succès contre Angers au Vélodrome ce soir. Problème, la soirée a mal débuté avec l’ouverture du score du SCO du jeune Chérif Sidiki.

L1+
🔥 Cherif punit l'OM en contre !

0-1 pour @AngersSCO face à l'OM 💥

#OMSCO
L’attaquant a profité d’une erreur de jugement d’Aguerd pour chiper le ballon au Marocain, lui résister sur une vingtaine de mètres, avant d’envoyer une lourde frappe du droit dans la lucarne de Rulli.

Pub. le - MAJ le
