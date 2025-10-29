Lorient : le missile d’Igor Silva contre le PSG

Le PSG n’a pas su profiter de son déplacement du côté du Moustoir pour s’échapper en tête de la Ligue 1. Le champion en titre s’est contenté d’un nul 1-1. Sitôt après l’ouverture du score de Nuno Mendes, Igor Silva a égalisé d’un tir canon.

Après un centre-tir repoussé par Lucas Chevalier aux abords de la surface, le défenseur brésilien a repris le ballon comme il venait pour envoyer une frappe pure dans le but parisien, malgré la présence de nombreux joueurs dans la surface.