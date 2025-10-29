Menu Rechercher
Lorient : le missile d’Igor Silva contre le PSG

Par Maxime Barbaud
1 min.
Igor Silva, buteur contre le PSG @Maxppp
Lorient 1-1 PSG

Le PSG n’a pas su profiter de son déplacement du côté du Moustoir pour s’échapper en tête de la Ligue 1. Le champion en titre s’est contenté d’un nul 1-1. Sitôt après l’ouverture du score de Nuno Mendes, Igor Silva a égalisé d’un tir canon.

L1+
😍 𝗦 𝗨 𝗕 𝗟 𝗜 𝗠 𝗘

C'est signé Igor Silva ✍️

#FCLPSG
Après un centre-tir repoussé par Lucas Chevalier aux abords de la surface, le défenseur brésilien a repris le ballon comme il venait pour envoyer une frappe pure dans le but parisien, malgré la présence de nombreux joueurs dans la surface.

