Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

OL : le nouveau but de Corentin Tolisso face au Paris FC

Par Aurélien Macedo
1 min.
Corentin Tolisso, buteur avec l'OL @Maxppp
Paris FC 2-3 Lyon

Début de match canon pour l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. En déplacement sur la pelouse du Paris FC, le club rhodanien a rapidement trouvé la faille grâce à son incontournable capitaine Corentin Tolisso.

La suite après cette publicité
L1+
🫡 Passe du gardien... Et 𝗖𝗮𝗽'𝘁𝗮𝗶𝗻 𝗧𝗼𝗹𝗶𝘀𝘀𝗼 est là pour marquer.
⚽️ 1-0 pour les Lyonnais

#PFCOL
Voir sur X

Sur un long dégagement de Dominik Greif, le milieu de terrain a profité de la mauvaise gestion de la profondeur des Parisiens pour récupérer le ballon et ajuster Obed Nkambadio d’un tir croisé. Avec 4 buts, il est plus que jamais le meilleur buteur des Lyonnais. Les Lyonnais mènent déjà 1-0 après 5 minutes de jeu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Corentin Tolisso

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Corentin Tolisso Corentin Tolisso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier