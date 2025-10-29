OL : le nouveau but de Corentin Tolisso face au Paris FC

Début de match canon pour l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. En déplacement sur la pelouse du Paris FC, le club rhodanien a rapidement trouvé la faille grâce à son incontournable capitaine Corentin Tolisso.

La suite après cette publicité

Sur un long dégagement de Dominik Greif, le milieu de terrain a profité de la mauvaise gestion de la profondeur des Parisiens pour récupérer le ballon et ajuster Obed Nkambadio d’un tir croisé. Avec 4 buts, il est plus que jamais le meilleur buteur des Lyonnais. Les Lyonnais mènent déjà 1-0 après 5 minutes de jeu.