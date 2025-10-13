Menu Rechercher
Barça : Dani Olmo va rater le Clasico

Par Josué Cassé
Dani Olmo, buteur pour son premier match avec le FC Barcelone contre le Rayo Vallecano. @Maxppp

«Dani est arrivé avec quelques petits problèmes physiques et de la fatigue. Aujourd’hui, il n’était pas à l’aise et, au bout de 15 minutes, il a arrêté l’entraînement. Il est allé passer des examens». Voici ce que déclarait Luis De La Fuente au sujet de Dani Olmo, blessé et qui manquera donc le reste de cette trêve internationale avec la Roja. Ce lundi, Mundo Deportivo apporte toutefois des nouvelles qui se voulaient plutôt rassurantes.

El Partidazo de COPE
🔵🔴 Informa @HelenaCondis

🦵 A falta de oficialidad, Dani Olmo sufre una pequeña rotura en el sóleo de pierna izquierda

📅 Estará en torno a 2-3 semanas de baja

📻 #PartidazoCOPE
Voir sur X

Selon le média espagnol, le joueur du Barça ne souffre d’aucune fracture. Pour autant, la Cadena SER assure que le joueur ratera le Clasico. Olmo souffre d’une petite déchirure au soléaire de sa jambe gauche et sera éloigné des terrains entre deux et trois semaines. Il ne sera pas remis à temps pour le choc du 26 octobre contre le Real Madrid.

