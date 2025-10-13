Marcus Rashford s’en prend à Manchester United

Marcus Rashford revient de loin. Désormais prêté au FC Barcelone, l’attaquant de 27 ans est revenu sur les difficultés rencontrées lors de ses dernières saisons à Manchester United. L’international anglais, de retour chez les Three Lions, a pointé du doigt le manque de stabilité du club mancunien : « j’ai l’impression d’avoir évolué dans un environnement instable pendant très, très longtemps. Il m’est donc d’autant plus difficile d’être constant », a-t-il déclaré dans un entretien à la chaîne ITV Sports.

Marcus Rashford estime également que cette instabilité a freiné sa progression et qu’il avait besoin d’un cadre plus sain pour retrouver son meilleur niveau. « Je pense que la constance est ce dont j’ai besoin pour améliorer mon jeu. Et oui, c’est ce que je cherche à faire ». À Barcelone, le joueur de 27 ans espère justement trouver cette continuité, lui qui a déjà inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives en huit rencontres avec les Blaugranas depuis son arrivée cet été.