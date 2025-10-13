Barça : la nouvelle clause faramineuse de Frenkie de Jong

L’aventure catalane est loin d’être finie pour Frenkie de Jong. En effet, l’international néerlandais (62 sélections) va prolonger avec le club blaugrana jusqu’en 2029, d’ici ce mercredi, à son retour de sélection, selon Mundo Deportivo. Le média ibérique va même plus loin en affirmant que la nouvelle clause libératoire du milieu de 28 ans passera de 400 à 500 millions d’euros. De quoi dissuader les intérêts des autres clubs européens…

Titulaire indiscutable au FC Barcelone depuis son arrivée en 2019 en provenance de l’Ajax, Frenkie de Jong a pris part à 267 rencontres avec le géant espagnol, pour un total de 19 buts et de 24 passes décisives. Il a également remporté deux Liga (2023 et 2025), deux Coupes d’Espagne (2021 et 2025) et deux Supercoupes d’Espagne (2023 et 2025).