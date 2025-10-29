Menu Rechercher
BON PLAN : - 30 % sur le nouveau pack Nike Max Voltage sur Foot.FR !

Par Publi-communiqué
1 min.
Nike Max Voltage @Maxppp

Au cœur de l’automne, Nike a décidé de frapper fort en dévoilant son nouveau pack Nike « Max Voltage » une collection de crampons qui promet d’électriser les terrains. La marque au swoosh a réalisé une approche audacieuse en habillant ses modèles emblématiques (Phantom, Mercurial en passant par la Tiempo) d’une teinte jaune fluo éclatante, plus précisément la couleur « Lime » (citron vert). Ce choix chromatique n’est pas anodin : il assure une visibilité maximale sur le terrain, un atout indéniable, surtout à cette période de l’année.

Un pack qui vient de sortir et que notre partenaire FOOT.FR vous propose avec une réduction à ne pas rater puisqu’avec le code promo MAXVOLTAGE30 obtenez 30 % de remise quelque soit le modèle disponible sur cette page dédiée. Par exemple, la paire Nike Air Zoom Mercurial Vapor 16 Elite SG-Pro jaune Max Voltage est disponible à 196 € au lieu de 279,99 € soit une réduction de plus de 80 € pour un modèle qui vient juste de sortir ! Une offre à ne pas rater si vous devez changer de crampons très prochainement ou que vous voulez vous faire plaisir à l’approche des fêtes de fin d’année.

Retrouvez tous les crampons Nike Max Voltage avec - 30 % ici avec le code promo MAXVOLTAGE30

Pub. le - MAJ le
