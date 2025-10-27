Angers annonce la signature d’un attaquant de 15 ans

Plus fort que Rayan Aït-Nouri et Mohamed-Ali Cho. Le SCO d’Angers vient d’annoncer ce mardi la signature du premier contrat professionnel de Mamadou Diallo. Le jeune attaquant de 15 ans, né en 2010, s’est engagé jusqu’en 2028 avec son club formateur et est présenté comme un des plus grands cracks du club angevin. En U15 l’an passé, il a réalisé une saison pleine en inscrivant 33 buts et délivrant 17 passes décisives.

Cette saison, il performe avec les U17 Noir&Blanc, avec lesquels il est surclassé. «Sous les ordres de Yoann Andreu, il est le meilleur buteur de l’équipe ainsi que de sa catégorie nationale, avec onze buts en neuf matchs, précise le SCO. À 15 ans, 6 mois et 19 jours, Mamadou Diallo devient ainsi le plus jeune joueur de l’histoire moderne du Club à signer un contrat professionnel, devant Rayan Aït-Nouri et Mohamed-Ali Cho, qui avaient signé leur contrat à l’âge de 16 ans». Un talent à surveiller.