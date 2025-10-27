Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Ligue 1

Angers annonce la signature d’un attaquant de 15 ans

Par Samuel Zemour
1 min.
Une campagne de publicité pour accompagner le nouveau logo du SCO Angers @Maxppp

Plus fort que Rayan Aït-Nouri et Mohamed-Ali Cho. Le SCO d’Angers vient d’annoncer ce mardi la signature du premier contrat professionnel de Mamadou Diallo. Le jeune attaquant de 15 ans, né en 2010, s’est engagé jusqu’en 2028 avec son club formateur et est présenté comme un des plus grands cracks du club angevin. En U15 l’an passé, il a réalisé une saison pleine en inscrivant 33 buts et délivrant 17 passes décisives.

La suite après cette publicité
Angers SCO
Angers SCO est très heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Mamadou Diallo, attaquant de 15 ans ✍️

Cette signature fait de lui 𝗹𝗲 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗷𝗲𝘂𝗻𝗲 joueur de l'𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 du Club à devenir professionnel, devançant Rayan Aït-Nouri et Mohamed-Ali Cho 🖤🤍

📝
Voir sur X

Cette saison, il performe avec les U17 Noir&Blanc, avec lesquels il est surclassé. «Sous les ordres de Yoann Andreu, il est le meilleur buteur de l’équipe ainsi que de sa catégorie nationale, avec onze buts en neuf matchs, précise le SCO. À 15 ans, 6 mois et 19 jours, Mamadou Diallo devient ainsi le plus jeune joueur de l’histoire moderne du Club à signer un contrat professionnel, devant Rayan Aït-Nouri et Mohamed-Ali Cho, qui avaient signé leur contrat à l’âge de 16 ans». Un talent à surveiller.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Angers

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Angers Logo Angers
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier