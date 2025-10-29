Juventus : accord trouvé avec Luciano Spalletti

La Juventus a trouvé un accord avec Luciano Spalletti, qui devrait devenir le nouvel entraîneur du club dans les prochaines heures, d’après les informations de la Gazzetta dello Sport. L’ancien sélectionneur de l’Italie s’est entendu avec les dirigeants turinois sur un contrat courant jusqu’en juin 2026, avec une clause de prolongation automatique en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. L’officialisation est espérée dans les prochaines heures, alors que Spalletti est attendu aujourd’hui à Turin pour finaliser sa signature.

La suite après cette publicité

Ce choix marque la volonté de la Juventus de tourner la page après l’ère Igor Tudor, dans un contexte sportif difficile (0 victoire sur les 8 derniers matchs). Giorgio Chiellini aurait joué un rôle clé dans la décision, voyant en Spalletti le profil idéal pour relancer le projet bianconero et redonner de la stabilité à un effectif en perte de confiance. Actuellement, la Juve campe à la 8e place de Serie A, et aura à cœur de se relancer dès ce soir contre Udinese.