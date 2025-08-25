Real Madrid : la nouvelle soirée très polémique de Vinicius Jr met l’Espagne en feu

C’est un pari fort qu’a fait Xabi Alonso dimanche soir. En déplacement sur la pelouse d’Oviedo, promu en Liga, le Real Madrid a démarré la rencontre sans Vinicius Jr, laissé sur le banc par le coach basque au profit de son compatriote Rodrygo. Ce qui n’a clairement pas perturbé les Madrilènes qui se sont imposés 3-0 sans trembler outre mesure, malgré quelques frayeurs en deuxième période.

Vinicius Jr a d’ailleurs signé une belle entrée en jeu, lui qui est entré à la 66e minute et a ensuite signé une passe décisive pour Kylian Mbappé, auteur d’un doublé hier, avant d’inscrire le but du 3-0. Seulement, ce lundi, en Espagne, on parle plus de nouvelles polémiques liées à l’attaquant brésilien qu’à sa prestation elle-même. Il faut dire que l’ancien de Flamengo a encore fait des siennes.

Sauvé par Mbappé

Il faut dire qu’en plus de sa belle passe décisive et de son but, il a multiplié les actions polémiques. D’abord, lorsqu’il était sur le banc, on l’a vu discuter avec des supporters d’Oviedo. Derrière, une fois sur le pré, il a écopé d’un carton jaune pour simulation. Puis, lorsqu’il a trouvé Mbappé pour le deuxième but, on l’a vu tenir des propos virulents, on ne sait pas vraiment envers qui, au point où le numéro 10 a dû intervenir et lui couvrir la bouche. Le Français est d’ailleurs ensuite directement allé vers l’arbitre pour s’assurer que ce dernier ne sanctionne pas son coéquipier brésilien…

Pendant le match, il a aussi échangé de façon pour le moins tendue avec le public d’Oviedo, en faisant ce fameux geste de "a segunda", faisant ainsi comprendre au public qu’ils allaient être relégués. Un geste qu’il a l’habitude de faire depuis un moment et qui en agace beaucoup en Espagne. Au point où même les journalistes pro-Madrid ne le défendent plus vraiment. « Les supporters d’Oviedo ont chanté "idiot" à Vinicius. Maintenant, pourquoi ça n’arrive qu’à toi ? », a ainsi lancé Antonio Romero sur la Cadena SER. « Il récupère le ballon, il fait la passe, et au lieu de célébrer il va provoquer », s’est emporté son collègue Javi Herraez. Inutile de dire que sur les réseaux sociaux, le joueur de la Canarinha est très critiqué, par les supporters d’autres clubs mais aussi par beaucoup de Madrilènes. Autant dire que Vinicius Jr n’a pas vraiment marqué des points hier soir et surtout, la comparaison avec un Kylian Mbappé dont l’attitude a été impeccable fait encore très mal au Brésilien…