PSG : nouvelles révélations sur la relation sensible entre Illia Zabarnyi et Matvey Safonov !

L’arrivée d’Illia Zabarnyi à Paris cet été avait provoqué quelques interrogations. Pas forcément à cause du plan sportif, puisque le jeune défenseur central ukrainien qui a coûté 63 millions d’euros avait prouvé être un sacré joueur à Bournemouth, et tout indique qu’il sera en mesure de rééditer ses prestations du côté de la capitale. Mais plus à cause de sa future cohabitation avec le Russe Matvey Safonov.

Dans un contexte géopolitique très tendu entre l’Ukraine et la Russie, beaucoup craignaient ainsi des tensions dans le vestiaire. Surtout qu’un petit élément qui pouvait sembler anecdotique avait été repéré par les supporters parisiens. Lors de son arrivée, l’Ukrainien a suivi quasi tous ses nouveaux coéquipiers parisiens sur les réseaux sociaux… sauf le gardien russe, qui lui non plus n’a pas suivi son nouveau coéquipier. Zabarnyi est aussi très actif et militant, n’hésitant pas à défendre les intérêts de son pays avec des publications sur ses réseaux, et en Ukraine, son transfert avait clairement posé beaucoup de questions.

Rien à signaler pour le moment

Il faut dire que depuis le début du conflit, très peu de joueurs issus des deux pays ont cohabité dans le même vestiaire. Comme l’indique Le Parisien, c’est un sujet dont les dirigeants étaient conscients et ils en ont discuté avec les deux concernés. Le PSG s’est assuré que les deux joueurs aient la volonté ou du moins acceptent de jouer ensemble, et pour l’instant, ça se passe plutôt bien.

Le défenseur central et le gardien entretiennent ainsi une relation respectueuse et professionnelle, indique le média, qui s’appuie sur des sources du club. Il n’y a donc pas de froid ou de tension entre les deux hommes, qui se côtoient comme des coéquipiers lambda. Le PSG reste vigilant sur certains aspects, dans sa communication notamment, essayant d’éviter de publier des images où on pourrait voir les deux hommes partager un peu de complicité, rajoute le journal, en raison des conséquences médiatiques qu’elles pourraient avoir. Quoi qu’il en soit, pas d’inquiétude à avoir pour le moment.