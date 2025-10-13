Adrien Rabiot revient sur ses débuts réussis à l’AC Milan

Il y a quelques semaines, l’affaire Adrien Rabiot faisait grand bruit à Marseille. Après une violente explication avec Jonathan Rowe après la défaite de l’OM à Rennes pour la première journée de championnat, les deux joueurs étaient mis sur la liste des transferts. Une décision forte des dirigeants marseillais et qui avait provoqué l’ire de Véronique Rabiot, la mère et représentante du joueur de 30 ans, qui avait fustigé le traitement envers son fils. Après des journées de négociations, la famille Rabiot s’est finalement engagée avec l’AC Milan. Et il n’a suffi que de quelques matches pour que Rabiot rappelle à l’Italie à quel point il est un joueur spécial.

Adulé en Lombardie, le nouveau numéro 12 des Rossoneri est revenu sur ses premiers pas convaincants à Milan au micro de Téléfoot : «cette arrivée à Milan s’est très bien passée, je me suis très bien intégré, depuis un mois, j’ai joué, on a les résultats, tout se passe bien, c’est très positif, j’avais déjà été contacté cet été et la saison précédente par milan, ils voulaient me faire venir et j’ai bcp parlé avec Allegri qui avait insisté déjà plus tôt dans l’été pour essayer de me faire venir, c’est important, c’est un manager que je connais bien avec qui j’ai des affinités et avec qui j’ai toujours bossé et performé. Et il y a aussi le côté institution de Milan et l’ambition du club de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.»