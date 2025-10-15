Josip Ilicic sort enfin du silence sur sa dépression pendant le Covid-19

Ancienne gloire de Serie A passé par Palerme, la Fiorentina ou encore l’Atalanta, l’attaquant slovène Josip Ilicic (37 ans) est depuis revenu au pays. Jouant au NK Maribor entre 2022 et 2025, il porte désormais le maillot du FC Koper. Si la retraite se rapproche tout doucement pour lui, il a laissé une sacrée image en Italie. Lors de la saison 2019/2020, il était à son apogée avec notamment un quadruplé en huitième de finale de la Ligue des Champions contre Valence. Alors que la pandémie de Covid-19 s’est répandue et que le football s’est arrêté, Josip Ilicic n’a pas fait son retour tout de suite et aura notamment manqué le quart de finale face au Paris Saint-Germain (défaite 2-1) pour cause de dépression.

La suite après cette publicité

Dans un entretien pour la Gazzetta dello Sport, il est revenu sur cet épisode : «je ne savais pas si je pourrais rejouer un jour, et quand on est coincé à la maison, on commence à réfléchir. J’ai passé 42 jours à Bergame sans ma famille. J’ai souffert. L’argent, les contrats, plus rien n’avait d’importance. Je n’étais pas bien. Et les rumeurs sur ma femme (sur une prétendue infidélité ndlr) me faisaient mal. Finalement, je suis rentré. En Slovénie, c’était comme si la Covid n’avait jamais existé, tandis qu’à Bergame, on promenait des cercueils dans des camions. Une image terrible. Quelques années plus tôt, j’avais aussi vécu la tragédie d’Astori, avec qui j’ai joué pendant des années à la Fiorentina. Cela m’a marqué.»