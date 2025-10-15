CAN 2025 : les premiers chiffres fous de la billetterie

La CAN 2025 au Maroc se rapproche à grands pas. Et cette année, plus encore, l’engouement autour de la compétition continentale est impressionnant. Avec le Maroc comme pays hôte, qui dispose d’infrastructures XXL, les demandes de billets ont été nombreuses, entraînant même de très gros soucis de billetterie depuis quelques jours. L’application mise en place par la FRMF pour gérer les demandes n’a pas été concluante, bien au contraire.

La suite après cette publicité

Mais ce mercredi, le comité d’organisation de la CAN a dévoilé quelques détails autour de cette billetterie. Pour le moment, 137 250 billets ont déjà été vendus sur les 400 000 billets de la première phase de vente. Deux autres phases vont avoir lieu : la première le 25 octobre prochain, la deuxième le 25 novembre. L’application Yalla a enregistré plus de 211 078 demandes de FAN ID, qui sont obligatoires pour acheter les billets. Des chiffres qui illustrent un engouement certain pour la prochaine CAN…