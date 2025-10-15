Le Maroc entre dans l’histoire du football mondial

Déjà assuré de participer à la Coupe du Monde 2026, le Maroc a clôturé son parcours de qualification par une courte mais symbolique victoire contre le Congo (1-0). Ce succès, le 16e d’affilée toutes compétitions confondues, fait des Lions de l’Atlas la sélection nationale avec la plus longue série de victoires de l’histoire du football. Le but de Youssef En-Nesyri à la 63e minute a scellé cette performance remarquable, confirmant la domination marocaine face à une équipe congolaise résignée.

Avec 16 succès consécutifs entre juin 2024 et octobre 2025, le Maroc devance désormais l’Espagne, qui détenait le précédent record de 15 victoires de suite entre juin 2008 et juin 2009. Derrière eux, on retrouve la France (14 victoires entre mars 2003 et février 2004), le Brésil (14 victoires en 1997) et l’Australie (14 victoires entre 1996 et 1997). Cette série historique constitue un énorme boost de confiance pour les Lions de l’Atlas avant le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations 2025, dans un peu plus de 2 mois.