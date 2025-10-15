Les frères Lukaku dénoncent une tentative d’extorsion autour du corps de leur père

Romelu Lukaku, attaquant de Naples, et son frère Jordan Lukaku ont exprimé leur profonde douleur après avoir été confrontés à des tentatives d’extorsion concernant le rapatriement du corps de leur père, Roger Lukaku, décédé le 28 septembre dernier à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Dans une déclaration commune partagée sur les réseaux sociaux, les deux frères ont révélé que leurs efforts pour organiser des funérailles en Belgique avaient été entravés par des individus refusant de restituer le corps de leur père, les soumettant ainsi à des pressions financières. Romelu Lukaku a exprimé que leur père n’aurait pas accepté une telle situation, soulignant la souffrance morale infligée à leur famille.

Roger Lukaku, ancien footballeur international congolais ayant évolué en Belgique, a joué pour des clubs tels que le KV Malines, le Germinal Ekeren et le KV Oostende. Après sa carrière sportive, il a traversé des périodes difficiles, notamment une condamnation en 2013 pour violence domestique. Il est décédé à l’âge de 58 ans, laissant derrière lui deux fils, Romelu et Jordan, tous deux footballeurs professionnels. Romelu Lukaku, a supprimé toutes ses publications sur Instagram, laissant uniquement celles de lui et son père.