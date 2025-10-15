Genoa : ça ne va pas fort pour Vitinha et Valentin Carboni…

Certains anciens pensionnaires de l’Olympique de Marseille ont décidément du mal à rebondir. En Allemagne, Elye Wahi serait déjà poussé vers la sortie par l’Eintracht Francfort, alors que le club germanique s’était fait une spécialité de revendre à prix d’or ses attaquants (Jovic, Kolo Muani, Marmoush, Ekitike). En Italie, c’est Valentin Carboni et Vitinha qui ne rigolent pas au Genoa de Patrick Vieira. Dix-neuvième et avant-dernier du classement de Serie A, Il Grifone est en pleine galère et affiche la deuxième moins bonne attaque du championnat italien (3 buts marqués). Et parmi les joueurs ciblés par la presse italienne figurent deux anciens Marseillais. Le premier est Valentin Carboni.

Carboni, un titulaire devenu remplaçant

À 20 ans, le milieu argentin a été prêté au Genoa l’été dernier après avoir connu une période très difficile. À Marseille, il n’a joué que quatre matches avant de se blesser gravement au genou avec sa sélection nationale. Une blessure qui a forcé l’OM à casser son prêt. «Je ne sais pas comment cela se serait passé sans la blessure. Bien sûr, c’était une belle opportunité de franchir le pas, notamment parce que De Zerbi me voulait vraiment, mais les choses se sont passées différemment. Je reprends maintenant avec l’enthousiasme de cette magnifique Coupe du monde. Nous avons aussi joué contre une grande équipe argentine (River Plate ndlr), mais je suis à 100 % interiste», déclarait le joueur en juin dernier. Revenu en Italie, Carboni a dû patienter jusqu’au coup d’envoi de la saison 2025/2026 pour retrouver les terrains.

L’international albiceleste pensait alors prendre sa revanche en marquant lors de son tout premier match avec le Grifone face à Vicenza en Coupe d’Italie (3-0) le 15 août dernier. Il a ensuite enchainé avec deux titularisations lors de ses deux premiers matches de Serie A contre Lecce (0-0) et la Juventus (0-1). Des débuts prometteurs pour Vieira. «Il n’est pas encore à 100 % physiquement. Dans les quelques matchs qu’il a disputés, il a démontré sa technique, sa créativité et sa capacité à marquer des buts, mais il peut encore apporter beaucoup à l’équipe. C’est un joueur qui sait dribbler, qui sait créer des occasions de but dans les 30 derniers mètres, c’est quelqu’un qui comprend bien le jeu. Il a encore du travail à faire sur le plan défensif, il doit progresser dans ce domaine, mais depuis son arrivée, il a montré sa volonté d’apprendre et c’est un plaisir de travailler avec lui», déclarait le coach français il y a deux mois.

La suite est moins glorieuse. Cantonné à un rôle de remplaçant depuis quatre rencontres, Carboni est dans le dur (8 matches, 1 but), mais reste soutenu par son entraîneur. « N’oubliez pas que Carboni sort d’une blessure et qu’il n’a pas joué depuis longtemps. » De son côté, l’Inter surveille cette situation de près. L’objectif des Nerazzurri est de permettre à Carboni de progresser et les Lombards ont même accepté de verser une prime de 1 M€ au Genoa en cas de temps de jeu élevé. Mais pour le moment, les vice-champions d’Europe 2025 sont loin d’avoir signé ce chèque. Autre ex-Marseillais dans le dur, Vitinha n’est pas l’attaquant qui est censé aider son équipe à marquer des buts décisifs. Après une saison 2024/2025 plutôt décevante (2 buts, 3 passes décisives en 27 matches, toutes compétitions confondues), le Portugais expliquait pourtant qu’il s’était enfin acclimaté à son nouvel environnement.

Vitinha toujours muet

«Je veux redevenir le Vitinha de Braga, nous travaillons tous pour atteindre cet objectif. Le programme se déroule comme prévu, nous gérons bien les charges d’entraînement pour éviter les blessures. Vieira fait également un excellent travail à cet égard. C’est en fait ma troisième saison à Gênes, mais il est indéniable que les blessures m’ont freiné jusqu’à présent. (…) Des choses différentes. Si je dois aider l’équipe, je le fais avec plaisir. Je peux jouer plus en retrait ou plus en profondeur. Quoi qu’il en soit, je travaillerai toujours pour prouver que je peux être titulaire. Donner le maximum : c’est ma philosophie de vie sur le terrain et en dehors. Premièrement, je suis enfin à l’aise avec l’italien, et c’est important. Et puis, à Gênes, j’ai trouvé l’amour grâce à Martina. C’est une personne positive : elle n’est pas fan des Rossoblù, mais elle me soutient dans tout ce que je fais. Et avec elle, j’ai maintenant la stabilité affective qui me manquait : oui, je suis plus serein et plus heureux», confiait-il à la Gazzetta dello Sport le 24 juillet dernier.

Depuis, l’ancienne recrue la plus chère de l’histoire de l’OM (dépassé cet été par Igor Paixão et ses 34 M€, ndlr) peine à joindre les actes à la parole. Cette saison, il a fait l’inverse de Carboni. Remplaçant lors des deux premiers matches de Serie A, il a joué les quatre dernières rencontres dans la peau d’un titulaire. Malheureusement pour lui, ça n’a pas été le signe d’une amélioration. En six matches, le Lusitanien n’a inscrit aucun but. En septembre, le directeur sportif du club Marco Ottolini déclarait : «Vitinha a choisi de rester et nous avons confiance en lui». Reste que pour le moment, les filets ne tremblent pas. « Il manque des points (au classement), mais pas la qualité », a voulu rassurer Vieira il y a quelques jours. La trêve internationale a-t-elle fait du bien ? Réponse le week-end prochain face à Parme.