PSG : Lucas Hernandez révèle la meilleure équipe dans laquelle il a joué

Formé à l’Atlético de Madrid qu’il a quitté en 2018 pour le Bayern Munich, Lucas Hernandez (29 ans) évolue au Paris Saint-Germain depuis son départ de Bavière à l’été 2023. Le défenseur central français capable de jouer latéral gauche a évolué dans de nombreuses grandes équipes. Vainqueur de la Ligue Europa 2018 avec les Colchoneros, il a remporté la Ligue des Champions 2020 avec le Bayern Munich. Lors de la saison dernière, c’est avec le Paris Saint-Germain qu’il a remporté la Ligue des Champions. Le champion du monde 2018 avec les Bleus a confié qu’elle était la meilleure équipe dans lequel il a évolué au cours d’un entretien pour Le Parisien.

«Voilà une question intéressante, ce n’est pas simple de répondre. L’équipe du Bayern, qui gagne la Ligue des champions en 2020, était vraiment pas mal. On avait 18 joueurs extraordinaires. Une concurrence rare. On pouvait substituer les gars sans rien perdre en efficacité. La remarque vaut également pour le PSG champion d’Europe en mai dernier. Donc le choix entre les deux n’est pas évident. Je dirai peut-être, au bénéfice du capital expérience, le Bayern de 2020, mais le PSG actuel va continuer à imprimer sa marque, écrire sa légende et s’inscrire dans la durée comme un collectif incroyable», a-t-il confié.