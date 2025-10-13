OM : Leonardo Balerdi a un stade à son nom

Parti avec l’Argentine durant cette trêve internationale, Leonardo Balerdi a reçu un bel hommage ce week-end. Le défenseur de l’Olympique de Marseille a désormais un stade portant son nom selon les médias locaux. L’enceinte du Club Sportivo Pueyrredón a en effet été rebaptisée stade Leo Balerdi.

Les grands-parents du joueur étant présents à l’inauguration. Quant au principal intéressé, il a laissé un message vidéo. « C’est une immense joie pour tous ceux qui portent ces couleurs dans leur cœur, tout comme notre drapeau les porte à travers le monde ».