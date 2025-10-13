EdF Espoirs : les droits télés attribués à Zack Nani agacent la LFP

Alors qu’il n’y avait aucun diffuseur dernièrement pour l’équipe de France Espoirs, obligé à diffuser ses dernières rencontres via la plateforme YouTube de la FFF, l’instance tricolore a décidé de confier au streamer Zack Nani les droits exclusifs de retransmission des matchs de l’Équipe de France Espoirs pour la période octobre 2025 – juin 2027, incluant les rencontres qualificatives à l’Euro 2027. Un partenariat visant à moderniser et rendre la diffusion gratuite et accessible du football, avec des résumés et des rencontres diffusés via les chaînes YouTube, Twitch et Free de l’influenceur.

Mais cette décision ne passe pas auprès de la LFP comme nous l’a expliqué un proche de la Ligue, «la décision prise par Diallo a surpris tout le monde, aussi bien à la LFP qu’à LFP Media». En effet, Ligue 1+ avait proposé de diffuser les matchs de l’équipe de France Espoirs afin de renforcer la pérennité de la chaîne en période de trêve internationale et ne comprend pas que Zack Nani bénéficie de ces droits gratuitement : «au final, on a le sentiment que la FFF fait tout pour affaiblir la chaîne des clubs… et donc les clubs eux-mêmes», nous précise-t-on… Ambiance.