Le Real Madrid a choisi le remplaçant de Thibaut Courtois

Peu à peu, les vestiges du Real Madrid qui a raflé tant de Ligue des Champions commencent à s’estomper. Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, Toni Kroos et plus récemment Luka Modric, pour n’en citer que quelques-uns, ont ainsi quitté le Santiago Bernabéu. Et dans ces prochaines années, les derniers survivants de ce cycle glorieux vont logiquement faire leurs valises à leur tour. Ce sera le cas de Thibaut Courtois, qui fêtera ses 34 ans en mai prochain.

Bien que toujours performant sur sa ligne et toujours aussi décisif pour rattraper les errements parfois nombreux de ses défenseurs, le portier belge arrive à un âge avancé et forcément, la question de son remplacement se pose, alors que son contrat à Madrid expire en 2027. Sera-t-il prolongé ? La saison 2026/2027 sera-t-elle la dernière du Belge dans les cages merengues ? Cet été, la tendance était plutôt à une prolongation, mais la situation n’a pas évolué depuis et Courtois n’a toujours pas signé de nouveau bail avec les Madrilènes.

Une solution maison

Quoi qu’il en soit, le Real Madrid ne veut pas être pris au dépourvu et pense déjà à l’après-Courtois. Comme l’indique AS, les décideurs madrilènes ont déjà une idée en tête pour prendre la relève du Belge. Il s’agit de Fran Gonzalez, jeune gardien de 20 ans qui évolue avec le Real Madrid Castilla. Surtout, il sort d’un gros Mondial U20 avec l’Espagne malgré l’élimination de la Roja en quarts de finale de la compétition. Il a réalisé des prestations de haute volée, face au Brésil notamment (1-0), et s’est affirmé comme une des sensations du tournoi.

Le journal rajoute qu’il est le chouchou du préparateur des gardiens du club Luis Llopis, qui le surveille depuis un bon moment déjà. Du haut de son 1m99, il est donc considéré comme le gardien de l’avenir à Madrid, et il plaisait déjà beaucoup à Carlo Ancelotti qui l’avait appelé à l’entraînement avec les A à plusieurs reprises. Un gardien à suivre donc…