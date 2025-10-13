Coupe du Monde 2026 : le parcours du combattant des derniers qualifiés

Vaincre l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan pour obtenir son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Le challenge était relativement facile pour l’équipe de France, et ne correspond pas vraiment au parcours du combattant que d’innombrables sélections sont en train d’accomplir. L’UEFA promet 12 tickets pour ses 12 vainqueurs de groupe, puis 4 autres pour des barrages qui mettront aux prises 16 équipes qui n’auront pas terminé premières de leur poule. Loin d’être simple, mais c’est encore plus dur pour certaines confédérations, au premier rang desquelles on citera la Confédération africaine de football.

La suite après cette publicité

Les 54 sélections engagées en Afrique ont entamé leur campagne de qualification le 15 novembre 2023. Avec neuf groupes de six équipes, les places sont chères, d’autant que seuls les premiers de groupe sont qualifiés pour le Mondial 2026 (soit seulement 9 tickets pour la Coupe du Monde 2026). Comme vous avez pu le constater en suivant les résultats, le niveau est sacrément relevé, et très homogène, et des nations au passé prestigieux ont déjà mordu la poussière, à l’image du Mali. Surtout, la deuxième chance promise pour les équipes non qualifiées s’avère sacrément réduite. En effet, seuls les 4 meilleurs deuxièmes de ces 9 poules seront invités à poursuivre le parcours. Comment ?

D’abord en s’affrontant, sous un format demi-finale puis finale. À l’heure où nous écrivons ces lignes, alors que la dernière journée de la phase de groupes aura lieu lundi et mardi, ce sont des sélections comme le Gabon, le Burkina Faso, la République Démocratique du Congo et potentiellement le Cameroun qui pourraient être concernées. Une seule de ces sélections aura le droit de continuer à rêver de la Coupe du Monde 2026. Mais ce n’est pas fini, puisque le dernier élu de la zone Afrique devra aller batailler ensuite lors du Tournoi de barrage de la FIFA, qui aura lieu lors de la trêve internationale de mars 2026.

La suite après cette publicité

Le Tournoi de barrage de la FIFA, un accès loin d’être équitable

Seront présents à ce tournoi : la Bolivie, d’ores et déjà qualifié à cette place de barragiste en terminant 7e sur 10 de sa poule CONMEBOL, la Nouvelle-Calédonie de la zone Océanie, une sélection de la zone Asie, deux sélections de la zone CONCACAF (Zone Amérique du Nord et Amérique centrale), et donc une sélection survivante de la zone Afrique. La Concacaf dispose de six places pour la Coupe du Monde, dont trois déjà attribuées au Canada, au Mexique et aux États-Unis, qualifiés en tant que co-organisateurs, ainsi que de deux billets pour le Tournoi de barrage de la FIFA. Outre les organisateurs, les trois qualifications directes se jouent durant cette trêve internationale et mettent aux prises la Jamaïque avec le Curaçao, le Costa Rica en concurrence avec Haïti et le Honduras, ou encore le Suriname avec le Panama, dans trois groupes de quatre équipes. Et les deux meilleurs deuxièmes de ces trois groupes sont directement qualifiés pour le Tournoi de barrage de la FIFA. Un poil plus simple que pour la zone Afrique.

De son côté, la zone Asie (AFC) a déjà distribué 6 tickets directs (Australie, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, République de Corée, RI Iran), et en donnera encore 2 pour les premiers des 2 poules de 3 sélections (soit seulement 6 équipes en lice parmi Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Indonésie, Irak, Oman et Qatar). Les deux sélections qui termineront deuxièmes devront s’affronter pour obtenir le droit de participer au Tournoi de barrage. Dernière explication pour la route : le Tournoi de barrage mettra donc aux prises 6 équipes et offrira 2 tickets pour le Mondial. Il y aura deux demi-finales, avec les 4 équipes les moins bien classées au classement FIFA, et les vainqueurs affronteront les 2 sélections les mieux classées. La dernière marche de l’interminable escalier menant au gratin mondial.