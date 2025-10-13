Le PSG prêt à lâcher un gros chèque pour un cadre des Bleus, l’Italie a trouvé sa nouvelle star

Le PSG veut faire le gros coup Manu Koné

Arrivé en Equipe de France en parfait incognito - du moins aux yeux du public français - Manu Koné a su gagner sa place dans le groupe des Bleus et de quelle manière ! Discret, mais travailleur, le milieu de l’AS Roma, considéré comme sous-côté par son sélectionneur Didier Deschamps, a franchi un gros cap depuis la saison dernière. Selon le Corriere dello Sport, qui reprend des sources françaises, le PSG scrute Koné avec attention. Le club parisien envisagerait même de poser un gros chèque de l’ordre de 60 M€ pour boucler l’affaire. Objectif, convaincre la Roma de le laisser partir et s’éviter toute concurrence potentielle d’autres clubs pour le joueur de 24 ans. Le média parle presque d’accord, l’information est toutefois à prendre avec des pincettes.

Pio Esposito, nouveau crack de l’Italie

Un jeune attaquant fait beaucoup de bruit en Italie, un certain Francesco Pio Esposito. 2 sélections avec la Squadra Azzurra et déjà un but pour le crack de 20 ans de l’Inter Milan, l’Italie n’a d’yeux que pour lui et on la comprend. Cela fait des années que la sélection italienne est dans le creux de la vague, hormis la parenthèse enchantée de l’Euro 2020, l’Italie n’y arrive pas. Pio Esposito est encore très jeune, mais il a le mérite d’avoir du talent et de donner de l’espoir aux supporters italiens. «Il est bien réel» écrit même le Corriere dello Sport, c’est dire l’enflammade sur l’attaquant de l’Inter Milan qui a déjà été blindé par son club. L’international italien est sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en 2030, «un vrai trésor mondial» comme le juge La Gazzetta dello Sport. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions aurait même déjà refusé une offre de 50 M€, l’objectif est de lui doubler son salaire rapidement.

L’heure de gloire pour Jean-Philippe Mateta

L’Equipe de France vise l’Amérique et aimerait décrocher son billet ce soir pour la Coupe du Monde l’été prochain. Pour ça, les Bleus doivent s’imposer en Islande et espérer un faux-pas de l’Ukraine contre l’Azerbaïdjan. Il y en a un qui rêve d’Amérique et ça semblait encore utopique il y a peu de temps vu son parcours semé d’embuches, c’est Jean-Philippe Mateta. L’attaquant de Crystal Palace pourrait avoir la chance de sa vie ce soir en étant titularisé en Islande grâce à l’absence de Kylian Mbappé et de tous les autres déjà forfaits. Mateta n’avait pas vraiment eu le temps de se mettre en évidence contre l’Azerbaïdjan, cette fois, il devrait débuter et c’est une juste récompense vu son parcours incroyable. Jean-Philippe Mateta avait notamment brillé avec l’équipe de France olympique, finissant meilleur buteur du tournoi et avec la médaille d’argent. Il a aussi largement contribué aux deux premiers trophées de l’histoire de Crystal Palace, bref Mateta s’offre une seconde jeunesse et surtout le début d’une carrière internationale dont il a toujours rêvé.