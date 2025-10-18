Menu Rechercher
Ilkay Gundogan tranche entre Jürgen Klopp et Pep Guardiola

Par Chemssdine Belgacem
Durant sa carrière, Ilkay Gündogan aura tout connu. Que cela soit avec le Borussia Dortmund, Manchester City ou encore le FC Barcelone, le milieu allemand a toujours côtoyé les plus grandes rencontres, les meilleurs joueurs et les plus grands entraîneurs. Ayant connu Jürgen Klopp à Dortmund puis Pep Guardiola à Manchester, le joueur de 34 ans, qui évolue actuellement à Galatasaray, a tranché entre les deux tacticiens ce vendredi. Et sa réponse penche en faveur du coach catalan :

«J’apprécie beaucoup Jürgen en tant qu’entraîneur et en tant que personne. Chaque fois que je le voyais, nous nous serrions fort dans les bras, comme père et fils. Avec Pep, je sens que l’approche tactique, le jeu de possession, tout cela est plus clair pour moi que le football de transition. Pep ou Jürgen ? Je dois être honnête et répondre Pep Guardiola pour tout ce que nous avons accompli ensemble, la domination.»

