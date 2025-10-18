Ligue 2 : Le Mans s’offre le scalp de l’ASSE à Saint-Etienne

Ce samedi soir, la Ligue 2 nous offrait une rencontre qui avait de quoi rappeler quelques souvenirs aux amoureux de la Ligue 1 des années 2000. Promu en deuxième division, Le Mans se déplaçait sur la pelouse de l’ASSE. Une rencontre de gala pour les Sarthois, auteurs d’un début de saison encourageant face à des Stéphanois qui peuvent encore mieux faire. Grand favori à la remontée dans l’élite, les Verts tâtonnent encore un peu et ne devaient pas se louper ce samedi soir. Finalement, face à son public, rien ne s’est passé comme prévu pour l’ASSE.

Mené dès la 21e minute de jeu sur un but d’Antoine Rabillard (0-1, 21e), Saint-Etienne a su réagir dans la foulée grâce au superbe coup-franc de Florian Tardieu (1-1, 28e). Au retour des vestiaires, Sainté a bu la tasse. Après une faute de João Ferreira sur Antoine Rabillard, Dame Gueye n’a pas tremblé pour redonner l’avantage au Mans (1-2, 55e). Treize minutes plus tard, William Harhouz a offert le break aux Manceaux sur un but d’attaquant (1-3, 68e). La réduction de l’écart de Tardieu sur penalty n’a rien changé (2-3, 80e) et l’ASSE a concédé un deuxième revers en Ligue 2 cette saison. Troisièmes, les Verts voient Troyes filer en tête avec trois unités d’avance. Avec cette belle victoire de prestige, Le Mans grimpe à la 8e place.