Matchs Amicaux

Brésil : Ancelotti entrouvre la porte à Neymar Jr

Neymar @Maxppp
Japon Brésil

Demain, le Brésil va affronter le Japon en amical. Avant cette rencontre, Carlo Ancelotti s’est présenté face à la presse. Le Mister a notamment été questionné sur le cas Neymar Jr. Un joueur qui n’a plus porté le maillot de la Seleção depuis près de deux ans. Mais l’ancien coach du Real Madrid ne lui ferme pas la porte. Bien au contraire.

«Quand il est en bonne forme, il a la qualité pour jouer non seulement pour l’équipe nationale, mais pour n’importe quelle équipe du monde.» Mais le temps presse pour Ney, à écouter Ancelotti. « La date FIFA de mars pourrait être celle de la sélection qui disputera la Coupe du Monde. Nous devons gérer les deux. Une équipe qui sera définie progressivement avec d’autres joueurs et nous voulons voir comment ils s’intègrent au jeu.» Actuellement blessé, Neymar va devoir mettre les bouchées doubles pour retrouver le Brésil et jouer une ultime Coupe du Monde.

Matchs Amicaux
Brésil
Neymar
Carlo Ancelotti

