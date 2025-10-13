Le PSG ne s’intéresse pas à Lamine Yamal

Deuxième du dernier Ballon d’Or derrière le vainqueur, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal est promis à un avenir radieux. Star de l’attaque barcelonaise à seulement 18 ans, le génie espagnol impressionne par sa précocité, sa technique et son sens du but. Des qualités exceptionnelles qui font, aujourd’hui, le bonheur des Culers. Ces dernières heures, le journaliste et écrivain Romain Molina n’a d’ailleurs pas hésité à faire des révélations dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube.

La suite après cette publicité

Ce dernier affirmait ainsi que le Paris Saint-Germain allait tout faire pour recruter l’international espagnol (23 sélections, 6 buts), confirmant dans le même temps que l’entourage du gaucher d’1m80 était potentiellement problématique pour son avenir en Catalogne. Toutefois et selon nos dernières informations, cette rumeur est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, totalement infondée. Le PSG et Doha ne rêvent pas de Lamine Yamal et n’ont aucune intention de passer à l’action pour le natif d’Esplugues de Llobregat.