Serie A

Inter : Cristian Chivu livre son favori pour la Serie A

Par Allan Brevi
1 min.
Cristian Chivu @Maxppp

L’Inter Milan lance sa saison en Serie A ce soir au Giuseppe Meazza face au Torino. En conférence de presse, l’entraîneur Cristian Chivu a confirmé les propos de son homologue milanais Massimiliano Allegri, estimant que Naples partait favori dans la course au Scudetto. Le coach roumain a toutefois rappelé que son équipe restait en phase de progression avec un jeune effectif, mais compétitif.

Chivu est également revenu sur le mercato, évoquant l’arrivée avortée d’Ademola Lookman. « Nous avions plusieurs pistes, mais les clubs concernés ont déclaré les joueurs intransférables », a expliqué le technicien, tout en soulignant sa satisfaction quant au groupe actuellement à sa disposition.

