L’AC Milan va boucler un mercato de folie !

À Milan, il y a une ardoise à effacer. 8es de Serie A la saison passée, et absents en Coupe d’Europe pour celle qui arrive, les Rossoneri n’ont pas d’autre choix que de se racheter. Le club italien a déjà frappé fort en ce mercato d’été avec plus de 111 millions d’euros dépensés sur les transferts d’Ardon Jashari (36 M€), Samuele Ricci (23 M€), Koni De Winter (20 M€), Pervis Estupinan (17 M€) et Zachary Athekame (10 M€), tandis que Luka Modric est arrivé libre.

En Italie, seule l’Atalanta Bergame s’est montrée plus dépensière cet été (121 M€), ce qui montre les ambitions de l’AC Milan après une saison à vide. Le recrutement de Christopher Nkunku, qui n’est désormais plus qu’une question d’heures, confirme cette impression. Comme nous vous le révélions, l’international tricolore va débarquer en Lombardie contre un peu plus de 40 millions d’euros, bonus compris. Il signera un contrat de 5 ans.

Encore 2 ou 3 arrivées attendues

Il pourrait d’ailleurs ne pas être le seul joueur français à rejoindre l’AC Milan, puisque Max Allegri n’a jamais caché son souhait de retrouver Adrien Rabiot. La presse italienne évoquait ces derniers jours un intérêt du club septuple vainqueur de la C1 pour le Marseillais, actuellement en pleine période d’incertitude depuis l’épisode de sa bagarre avec Jonathan Rowe.

«J’aime bien Adrien Rabiot en tant que joueur, on a de bonnes relations parce qu’on a passé du temps ensemble à la Juventus… mais nous n’avons pas parlé récemment. C’est un joueur de l’Olympique de Marseille», a toutefois tempéré le coach italien ce jeudi en conférence de presse pour calmer le jeu. D’autres pistes sont toujours étudiées en interne en cette fin de mercato : celle menant à Dusan Vlahovic, voué à quitter la Juventus, mais aussi au défenseur suisse de Manchester City, Manuel Akanji, et à Conrad Harder, l’attaquant danois de 20 ans aussi pisté par Rennes (Victor Boniface, lui, ne viendra pas). Les trois derniers jours de mercato promettent de l’action.