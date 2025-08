L’Atalanta en a marre d’Ademola Lookman !

Voilà maintenant plus d’un mois qu’Ademola Lookman a clairement affiché sa volonté de rejoindre l’Inter Milan, qui lui a déjà proposé un contrat de cinq ans avec un salaire annuel de 4 millions d’euros. Un accord verbal total a même été trouvé entre les Nerazzurri et le camp du joueur. Cependant, les négociations entre l’Inter et l’Atalanta restent bloquées : la dernière offre milanaise, formulée par Giuseppe Marotta et Piero Ausilio, atteint 42 millions d’euros fixes, assortis de 3 millions de bonus, pour un total de 45 millions. Une proposition encore insuffisante pour le club de Bergame, qui évalue son ailier à 50 millions d’euros. Face à cette impasse, l’Inter commence à envisager d’autres pistes, tandis que Lookman maintient la pression pour forcer son départ vers Milan. En parallèle, Naples reste en embuscade : les Azzurri ont sondé le joueur en lui promettant une hausse salariale d’un million d’euros, mais l’international nigérian continue de faire de l’Inter sa priorité absolue. Le clash est désormais total entre Ademola Lookman et l’ensemble des composantes du club. Le joueur est en rupture aussi bien avec la direction qu’avec le staff technique et une partie du vestiaire. La fracture semble irréversible.

«Bien que j’ai reçu une offre conforme à ce que je pense avoir été discuté, le club bloque l’opportunité pour des raisons que je ne comprends pas. C’est pourquoi, après des mois de promesses non tenues et de ce que je perçois comme un traitement injuste à mon égard en tant qu’homme et en tant que footballeur, je regrette de n’avoir d’autre choix que de défendre ce que je considère comme juste. Je confirme avoir officiellement déposé une demande de transfert. J’espère que nous pourrons travailler avec le club pour trouver une solution à l’amiable pour toutes les parties concernées dans les plus brefs délais». Un communiqué qui a eu l’effet d’une onde de choc à Bergame, mais qui a surtout été suivi par des actes bien plus forts. Face à ce torrent médiatique, les ultras bergamasques n’ont pas hésité à prendre la parole pour apostropher violemment leur héros de la finale de la Ligue Europa 2024 : « Trop, c’est trop ! Agents indignes et joueurs ingrats, respectez les supporters et ceux qui vous ont soutenus », pouvait-on lire sur la banderole déposée près du centre d’entraînement de Zingonia.

La Dea tape du poing sur la table

En effet, Lookman ne s’est pas présenté à Zingonia pour la reprise de l’entraînement lundi, sans motif médical connu (même si le joueur indique souffrir d’une gêne au mollet). Une absence lourde de sens, laissant entrevoir une rupture claire avec le club bergamasque. Non seulement l’international nigérian a manqué la séance, mais il n’a également pas partagé le déjeuner avec ses coéquipiers au centre d’entraînement. Une attitude qu’il a réitérée le lendemain. D’ailleurs, l’Atalanta va sanctionner financièrement son joueur dans les prochaines heures puisque le natif de Peckham près de Londres est annoncé absent ce mercredi pour le troisième jour consécutif. Selon le point 5.2.13 de la convention collective entre la Serie A et la Fédération italienne des footballeurs, un club peut suspendre le salaire d’un joueur s’il ne se présente pas à l’entraînement après trois convocations, espacées d’au moins 48 heures en l’espace d’une semaine. « L’obligation des clubs de payer la rémunération, tant dans la partie fixe que variable, est suspendue, suite à une communication à compter de la date de début de l’une des deux circonstances suivantes et pour toute sa durée (…) si le joueur est indisponible pendant trois convocations à des séances d’entraînement ou à des matchs espacés d’au moins quarante-huit heures dans une période d’au moins sept jours ». Le club a démenti les rumeurs selon lesquelles Lookman aurait vidé son casier, mais la situation reste tendue. Si aucun progrès n’est constaté, des amendes et sanctions disciplinaires pourraient être envisagées. En cas d’escalade, l’Atalanta pourrait même saisir la commission arbitrale pour l’exclure officiellement du groupe professionnel, une mesure extrême prévue par le règlement, comme indiqué au point 5.2.15. Avec ce bras de fer, les dirigeants n’ont pas hésité à donner leur version des faits.

«C’est une bonne occasion de clarifier ce qui s’est passé. L’année dernière, face à une offre de 20 millions d’euros du PSG, le joueur nous a demandé de le vendre. L’Atalanta, étant un club respectable et respecté avec des valeurs, a promis de pouvoir vendre le joueur lors de ce mercato à deux conditions qu’il nous avait lui-même posées : premièrement, qu’il rejoigne un club européen de premier plan et qu’en Italie, il ne soit jamais vu sous un autre maillot que celui de l’Atalanta, tant pour ce qu’il a fait que pour ce qu’il a reçu du club. Aujourd’hui, la situation que vous connaissez est très différente. En tout cas le club est toujours attentif à évaluer les statuts et les valeurs de ses joueurs, mais comme toujours, c’est le club de l’Atalanta qui décidera à la fin», avait expliqué Luca Percassi en conférence de presse. Mais ce n’est pas tout. Selon Sky Italia, la situation entre Ademola Lookman et l’Atalanta a pris un tournant encore plus tendu. L’attaquant nigérian ne répondrait même plus aux appels des dirigeants bergamasques, signe d’une rupture de communication totale. Pire encore, son entourage et lui auraient quitté Bergame ces derniers jours, confirmant un peu plus la volonté du joueur de couper les ponts avec le club et de forcer son départ. Certaines sources italiennes indiquent même que le joueur de 27 ans se serait pris quelques jours loin de l’Italie. On sent que l’affaire Lookman-Atalanta ne fait que commencer. Entre exigences, silences et incompréhensions, l’un des feuilletons les plus houleux de ce mercato estival se joue. La balle est désormais dans le camp de Percassi et Pagliuca : doivent-ils satisfaire le joueur ou réimposer la méthode Atalanta ? La réponse viendra peut-être dans quelques jours puisque l’Inter Milan prévoit d’augmenter son offre. Le temps presse et l’Atalanta a d’autres dossiers chauds à boucler sur le marché pour renforcer l’effectif d’Ivan Jurić.