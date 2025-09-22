Serie A : le Napoli s’est fait peur contre Pise

Naples a remporté un match serré contre Pise 3-2 lors de la 4e journée de Serie A. Gilmour a ouvert le score pour les locaux à la 40e minute, avant que Nzola n’égalise pour Pise à la 60e. Spinazzola a redonné l’avantage à Naples à la 73e, suivi du but de Lucca à la 82ᵉ, tandis que Lorran a réduit l’écart pour Pise à la 90e.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 12 4 +6 4 0 0 9 3 19 Pise 1 4 -3 0 1 3 3 6

Sous la houlette de Conte, Naples a aligné un 4-1-4-1 avec Hojlund en pointe, Di Lorenzo et Beukema en défense, et De Bruyne et McTominay au milieu. Pise, dirigé par Gilardino, jouait en 3-5-2 avec Semper dans les buts et Nzola en attaque. Le match a été marqué par quelques cartons jaunes (Spinazzola et Lusuardi) mais aucune expulsion, et les changements tactiques en seconde période ont animé la rencontre.