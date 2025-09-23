Naples : Matteo Politano prolonge jusqu’en 2028

Matteo Politano a prolongé son contrat avec Naples d’une saison supplémentaire et est désormais lié au club jusqu’en juin 2028. Titulaire indiscutable cette saison (5 matchs toutes compétitions confondues), l’ailier de 32 ans poursuit son aventure entamée en janvier 2020, après son transfert en provenance de l’Inter Milan. Depuis son arrivée, l’international italien a disputé 238 rencontres avec les Partenopei, inscrivant 34 buts et délivrant 35 passes décisives, et a même remporté à deux reprises la Serie A (2023 et 2025).

La suite après cette publicité

« Le SSC Napoli annonce avoir prolongé le contrat du joueur Matteo Politano jusqu’au 30 juin 2028. Matteo a fait ses débuts sous le maillot azzurro le 3 février 2020, à l’occasion d’une victoire à l’extérieur 4-2 contre la Sampdoria, au stade Luigi Ferraris. Son premier but est arrivé le 19 juillet de la même année, face à l’Udinese, en inscrivant le but décisif du 2-1 en faveur des Partenopei. Le 14 septembre 2022, il marque son premier but en Ligue des champions, ouvrant le score lors de la victoire 3-0 sur la pelouse des Rangers à Ibrox», peut-on lire dans le communiqué du Napoli.