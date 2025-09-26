Le communiqué cinglant du père de Neymar après les graves accusations contre son fils

Le clan Neymar est fâché. Ces derniers jours, le journaliste Rodolfo Gomes a fait la Une de l’actualité du football brésilien en balançant de graves accusations contre la star de Santos. « Il est accro au whisky et aux boissons énergisantes, il fume le narguilé et dort jusqu’à 4 ou 5 heures du matin. Les joueurs ont déjà demandé un départ plus tôt, mais ils ne l’ont pas anticipé, car il ne sera pas là. Personne n’ose lui dire qu’il doit s’entraîner plus tôt ».

Face à ces accusations, l’international auriverde avait répondu en postant une story sur son compte Instagram dans laquelle il répondait avec humour en affichant une bouteille de boisson énergisante. Mais son père, Neymar Senior, ne l’a pas pris avec autant de légèreté. À l’heure où son fils fait jaser après une énième blessure, l’agent du joueur assure que le journaliste Rodolfo Gomes va être poursuivi en justice.

Le journaliste poursuivi en justice

« Compte tenu des déclarations frivoles, diffamatoires, calomnieuses et mensongères de M. Rodolfo Gomes sur les réseaux sociaux et son blog personnel concernant l’athlète Neymar Jr., nous vous informons que toutes les poursuites pénales et civiles nécessaires sont engagées afin de traduire en justice les personnes impliquées. Nous précisons également que nous n’accorderons aucune tribune ni visibilité aux personnes qui utilisent l’argument de l’« enquête » pour diffuser des fausses informations, calomnieuses et infondées », déclare-t-il dans le communiqué, avant de poursuivre.

« Nous soulignons que la diffusion de fausses nouvelles non seulement porte directement atteinte à l’honneur, à l’image et à la réputation de l’athlète, mais contribue également à la désinformation dans la société, favorisant la diffusion de faux contenus qui compromettent la crédibilité d’un journalisme sérieux et responsable. De telles pratiques, outre leur caractère contraire à l’éthique, constituent des comportements illégaux qui ne seront pas tolérés ». La mise au point est cinglante !