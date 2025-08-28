Menu Rechercher
Le FC 93 Bobigny privé de National

Par Allan Brevi
Bobigny FC93 @Maxppp

Le FC 93 Bobigny n’évoluera pas en National cette saison. Réuni ces dernières heures, le comité exécutif de la Fédération française de football a examiné la demande du club francilien, qui espérait récupérer la place laissée vacante par l’AC Ajaccio après son exclusion des championnats nationaux. Malgré les arguments présentés par son avocat, le dossier n’a pas été jugé recevable.

Pour espérer intégrer le National 1, Bobigny aurait dû obtenir une décision favorable du tribunal administratif ou du CNOSF. Or, aucun recours n’a été engagé en justice et la conciliation n’a pas abouti. En l’état, le club de Seine-Saint-Denis restera donc en National 2, sauf improbable retournement de situation.

