Le Bobigny FC93 exige sa montée en National 1 et annonce des actions en justice contre la FFF

Meilleur deuxième de National 2 la saison dernière, le FC93 réclame depuis l’exclusion de l’AC Ajaccio de toutes les compétitions de la FFF (National 1, 2 et 3), son accession à la National 1 où il y a une place vacante. En effet, comme l’an dernier, la troisième division française va se dérouler avec 17 équipes ce qui fait enrager le club francilien qui s’estime lésé. Le rappeur Sefyu qui est à la tête de ce projet a notamment annoncé vouloir poursuivre la FFF au tribunal.

La suite après cette publicité

L’avocat du club Mourad Battikh s’est fendu aujourd’hui d’un communiqué en ce sens : «le FC 93 Bobigny, vice-champion de National 2 et meilleur deuxième toutes poules confondues, a gagné sur le terrain le droit d’accéder à l’échelon supérieur.

Pourtant, à la suite de l’exclusion de l’AJA, la Fédération française de football a choisi de maintenir le championnat à 17 clubs, écartant arbitrairement sa candidature.

Le FC 93 Bobigny se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins : Soit il est reconnu pour ce qu’il est un club ambitieux, structuré, performant et méritant, au même titre que n’importe quel autre club français. Soit son exclusion révèle une autre réalité: le fait d’être un club populaire, issu de la banlieue, dirigé par des personnalités locales engagées, dérange les instances, qui refusent de voir émerger un tel modèle dans le football français. Le FC 93 Bobigny refuse que son histoire devienne celle d’une discrimination institutionnelle ; le club rappelle avec force : Que d’autres clubs ont déjà été repêchés dans des circonstances identiques ; Que l’équité sportive impose que le meilleur deuxième soit promu ; Que la banlieue, ses talents et ses clubs doivent bénéficier du même traitement que tous les autres. En conséquence, le FC 93 Bobigny exige son accession immédiate en National. A défaut, le club mènera sans reläche son combat devant les juridictions compétentes, tant au niveau national qu’européen. Derrière le FC 93 Bobigny, c’est une question de justice, d’égalité et de reconnaissance. Le club n’acceptera pas d’être relégué au rang de seconde zone. Le football doit rester un espace d’équité et d’émancipation, non un lieu où l’on sanctionne l’origine sociale. Le FC 93 Bobigny ne demande pas une faveur. Il exige justice. Et la justice, c’est l’égalité de traitement. Aux instances dirigeantes françaises, il est temps de vous positionner clairement : Voulez-vous un championnat juste et ouvert, ou un système fermé qui exclut ceux qui ne correspondent pas aux codes établis ?»