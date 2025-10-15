Menu Rechercher
LdC (F) : le Paris FC humilié par Chelsea

Par Aurélien Macedo
Chelsea 4-0 Paris

Après un match nul inaugural face à Louvain (2-2), le Paris FC rencontrait Chelsea pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions féminine. Un match qui a largement tourné à l’avantage des Anglaises qui l’ont emporté 4-0.

Classement général Coupe féminine UEFA

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Barcelona Barcelona 6 2 +10 2 0 0 11 1
2 Logo Wolfsburg Wolfsburg 6 2 +5 2 0 0 6 1
3 Logo Lyonnes Lyonnes 6 2 +4 2 0 0 5 1
4 Logo Chelsea Chelsea 4 2 +4 1 1 0 5 1
5 Logo OHL OHL 4 2 +1 1 1 0 4 3
6 Logo Atl. Madrid Atl. Madrid 3 1 +6 1 0 0 6 0
7 Logo Real Madrid Real Madrid 3 1 +4 1 0 0 6 2
8 Logo Juventus Juventus 3 1 +1 1 0 0 2 1
9 Logo Man Utd Man Utd 3 1 +1 1 0 0 1 0
10 Logo Twente Twente 1 2 -1 0 1 1 2 3
11 Logo Paris Paris 1 2 -4 0 1 1 2 6
12 Logo SL Benfica SL Benfica 0 1 -1 0 0 1 1 2
Voir le classement complet

La Française Sandy Baltimore a ouvert le score sur penalty (31e) avant que Johanna Rytting Kaneryd (39e) double la mise. Après la pause, Alyssa Thompson a enfoncé le clou (47e) tandis qu’Erin Cuthbert (63e) a clôturé le spectacle. Chelsea est 4e tandis que le Paris FC est onzième. Les douze premières places permettent de se qualifier.

Pub. le - MAJ le

