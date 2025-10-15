Coupe féminine UEFA
LdC (F) : le Paris FC humilié par Chelsea
@Maxppp
Après un match nul inaugural face à Louvain (2-2), le Paris FC rencontrait Chelsea pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions féminine. Un match qui a largement tourné à l’avantage des Anglaises qui l’ont emporté 4-0.
Classement général Coupe féminine UEFA
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Barcelona
|6
|2
|+10
|2
|0
|0
|11
|1
|2
|Wolfsburg
|6
|2
|+5
|2
|0
|0
|6
|1
|3
|Lyonnes
|6
|2
|+4
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|Chelsea
|4
|2
|+4
|1
|1
|0
|5
|1
|5
|OHL
|4
|2
|+1
|1
|1
|0
|4
|3
|6
|Atl. Madrid
|3
|1
|+6
|1
|0
|0
|6
|0
|7
|Real Madrid
|3
|1
|+4
|1
|0
|0
|6
|2
|8
|Juventus
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|2
|1
|9
|Man Utd
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|1
|0
|10
|Twente
|1
|2
|-1
|0
|1
|1
|2
|3
|11
|Paris
|1
|2
|-4
|0
|1
|1
|2
|6
|12
|SL Benfica
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|1
|2
La Française Sandy Baltimore a ouvert le score sur penalty (31e) avant que Johanna Rytting Kaneryd (39e) double la mise. Après la pause, Alyssa Thompson a enfoncé le clou (47e) tandis qu’Erin Cuthbert (63e) a clôturé le spectacle. Chelsea est 4e tandis que le Paris FC est onzième. Les douze premières places permettent de se qualifier.
