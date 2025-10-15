LdC (F) : le Paris FC humilié par Chelsea

Après un match nul inaugural face à Louvain (2-2), le Paris FC rencontrait Chelsea pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions féminine. Un match qui a largement tourné à l’avantage des Anglaises qui l’ont emporté 4-0.

La Française Sandy Baltimore a ouvert le score sur penalty (31e) avant que Johanna Rytting Kaneryd (39e) double la mise. Après la pause, Alyssa Thompson a enfoncé le clou (47e) tandis qu’Erin Cuthbert (63e) a clôturé le spectacle. Chelsea est 4e tandis que le Paris FC est onzième. Les douze premières places permettent de se qualifier.